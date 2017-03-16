Парасюк ответил Порошенко на высказывание о депутате среднего рода

Владимир Парасюк прокомментировал слова Порошенко о депутате среднего рода. Как написал Парасюк на свое странице в Facebook, "лучше быть среднего рода депутатом-хулиганом, чем президентом-барыгой, у которого вообще не рода".

Напомним, что в среду, 15 марта, было экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Именно там и прозвучали резкие слова президента в адрес Парасюка, который накануне подрался с полицейскими на блокпосту около Славянска.

"Я ночью смотрел это позорное видео. Как били новых полицейских, как пытались вырвать у них оружие, как унижали бойцов Национальной Гвардии и полиции, которые прошли боевые действия - в расчете, что те не могут поднять руку на неприкосновенного избранника. А какие маты гнет этот народный депутат среднего рода?", - заявил во время заседания Порошенко. При этом он не назвал фамилии народного избранника, но по описываемым событиям становится ясно, о ком говорил президент.

Напомним, 14 марта на блокпосту в Славянске полиция попросила проверить документы на оружие у сторонников блокады, среди которых был Парасюк. Однако они предоставить документы отказались. В результате словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого нардеп Парасюк начал наносить удары сотрудникам полиции, пытался вырвать оружие у полицейских.

По словам начальник подразделения полиции, которое дежурило в Славянске, полковника Юрия Голубана, Парасюк вел себя агрессивно, матами оскорблял полицейских, пытался спровоцировать драку. 40-45 человек напали на полицейских и прорвали блокпост. В результате пять сотрудников подразделения получили травмы, один сотрудник был сбит машиной Парасюка, двое сотрудников получили травмы лица и еще двое забрызганы слезоточивым газом.