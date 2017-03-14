Парасюк устроил драку с полицией возле Славянска. Генпрокурора просят разобраться

Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин обратился с просьбой к генеральному прокурору Юрию Луценко дать оценку действиям народного депутата Владимира Парасюка, который напал на полицейских.

Об этом Аброськин заявил в ходе брифинга, сообщает корреспондент Укринформа.

"Оценку событиям должен дать генеральный прокурор Украины, иначе, когда нет закона, в стране начинается вакханалия", - заявил Аброськин.

Как сообщил в ходе брифинга доброволец с 2014 года, полковник, командир роты спецназначения Главного управления Нацполиции в Донецкой области Юрий Голубан, около 19 часов подразделение полиции Донецкой области несло службу по охране общественного порядка на посту при въезде в Славянск.

"Примерно в 19 часов подъехала колонна из 13 машин с неизвестными лицами. Начальник города Славянск предложил этим людям пересечь данный блокпост согласно инструкциям, которые распространяются в зоне проведения АТО. То есть предъявить документы, представляющие личность, и предоставить автомобильный транспорт к осмотру. Люди отказались это делать. При этом вышел народный депутат Парасюк и с угрозами начал оскорблять сотрудников полиции и пытаться своими действиями спровоцировать драку. После того, как у него одного это не получилось, он дал команду своим людям, которые прибыли вместе с ним в колонне. Они вышли и, по сути, господин Парасюк возглавил нападение на сотрудников полиции. То есть в нападении на сотрудников полиции принимали участие около 40-45 человек", - заявил Голубан.

Он сообщил, что принял решение "не применять огнестрельное оружие, так как там находился народный депутат", и также надеется, что оценку действиям Парасюка даст генеральный прокурор.