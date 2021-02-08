Парламент має ухвалити приблизно 60 законопроєктів, щоб прокласти Україні шлях до ЄС і НАТО - Стефанчук

У 2021 році Верховна Рада запланувала розгляд приблизно 40 законопроєктів, які допоможуть Україні прокласти шлях до Європейського союзу і Північноатлантичного альянсу. Для повноцінного виконання "домашнього завдання" НАТО їх має бути щонайменше 60. Про це заявив під час пресбрифінгу в Українському кризовому медіацентрі перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. Відео заходу опубліковано на сторінці УКМЦ у Facebook.

За словами Стефанчука, парламенту необхідно заснувати у Верховній Раді День європейської та євроатлантичної інтеграції, щоб кожного пленарного тижня розглядати три-чотири законопроєкти, які прискорять рух України до Європи і НАТО.

Перший віцеспікер ВРУ назвав перехід України на стандарти, норми і принципи НАТО пріоритетом роботи Верховної Ради. Він наголосив на важливості вже ухвалених закону про оборонні закупівлі, закону про розвідку, стратегії нацбезпеки, закону про Бюро економічної безпеки.

"Євроатлантична інтеграція - вона залишається першочерговим пріоритетом зовнішньої політики та політики безпеки України", - зазначив Стефанчук.

На думку президента України Володимира Зеленського, посприяти членству України в НАТО може президент США Джо Байден. Для України стати членом НАТО - питання безпеки, заявляв Зеленський 23 січня в інтерв'ю Axios на HBO.

Україна активізувала співпрацю з НАТО 2014 року на тлі анексії Криму Росією і збройного конфлікту на Донбасі. Наприкінці 2014 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відмову України від політики "позаблоковості". Відповідно до Воєнної доктрини України, ухваленої 2015 року, поглиблення співпраці з НАТО є пріоритетним завданням.

7 лютого 2019 року український парламент ухвалив закон про внесення в Конституцію положення про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та Організації Північноатлантичного договору. Закон набув чинності 21 лютого.

У 2018 році в НАТО визнали за Україною статус країни-аспіранта - кандидата на членство в Альянсі, у 2020-му Україна набула статусу партнера розширених можливостей.