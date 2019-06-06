Парламент не поддержал отставку Полторака

Народные депутаты не поддержали проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины.

За соответствующую инициативу президента Украины Владимира Зеленского проголосовали 67 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов. Против проголосовали 48 парламентариев.

Как сообщалось, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Полторака. Верховной Раде не удалось отправить Климкина в отставку

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на своем заседании 5 июня не поддержал проект представления президента Зеленского об увольнении министра обороны.

Телеграф.com.ua

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