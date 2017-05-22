Парламент не поможет Гройсману провести все свои реформы до каникул

"ДС" решила подвести промежуточные итоги, что сделано и что осталось сделать по каждой из пяти реформ, обещанных премьером

Полтора месяца назад, 4 апреля, Владимир Гройсман анонсировал проведение в текущем году пяти ключевых реформ, определенных правительством как приоритетные. "Как только мы сделаем эти пять реформ, вы сразу почувствуете со следующего 2018 года абсолютно нормальную, позитивную ситуацию: будет уверенность, стабильность, экономический рост, - заявил премьер, обращаясь к согражданам в телеэфире. - Эти пять реформ сделают очень важное дело для нашего экономического роста и уверенности в завтрашнем дне для всех украинских граждан. Наше правительство знает, как это сделать, и мы готовы это делать, нам нужна только поддержка украинского парламента".

Через неделю, подводя итоги первого года работы своего правительства, Гройсман вновь рассказал о пяти предстоящих реформах. "Я бы хотел, чтобы мы приняли все эти реформы до середины июля. Все пять реформ", - подчеркнул премьер.

Впрочем, если он рассчитывает на поддержку парламента, то крайний срок еще ближе. Уже 7 июля депутаты проведут последнее пленарное заседание перед тем, как разъехаться на каникулы. Так что осталось всего полтора месяца. Иными словами, половина трехмесячного срока, отведенного на принятие реформ, уже миновала. "ДС" решила проанализировать, на какой стадии сейчас находится подготовка и принятие законопроектов по пяти реформам, анонсированным Гройсманом.

Образование

Эта реформа была запланирована еще предыдущим правительством. Но внесенный им проект нового закона "Об образовании" был забракован парламентом и отправлен на повторное первое чтение. Далее он попал на доработку в профильный комитет, во главе которого тогда стояла представительница "Народного фронта" Лилия Гриневич. В результате появился законопроект, под которым стояли уже подписи Гриневич и еще нескольких членов комитета. А вскоре Гриневич стала министром и получила возможность в этом новом статусе сопровождать доработанный проект.

6 октября проект закона "Об образовании" был принят в первом чтении, получив поддержку 277 депутатов. Он включен в повестку дня нынешней сессии и ждет второго чтения.

5 мая Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект об особенностях доступа к образовательным услугам лиц с особыми образовательными потребностями. Этот закон должен обеспечить развитие инклюзивного образования в Украине. 16 мая депутаты включили президентский проект в повестку дня сессии.

Президент призвал депутатов поддержать в ближайшие парламентские недели этот проект закона, а также новый закон "Об образовании", который должен быть вынесен на второе чтение. "Думаю, что народные депутаты услышат искреннее обращение в поддержку законопроекта об инклюзивном образовании и закона "Об образовании" во втором чтении. И мы будем иметь возможность начать новый учебный год уже с новым, очень важным, европейским законодательным обеспечением", - надеется Порошенко.

Шансы обоих законов на скорое принятие можно оценивать как весьма высокие, несмотря даже на конфликт между Гриневич и первым зампредседателя комитета ВР по вопросам науки и образования, представителем БПП Александром Спиваковским, который после перехода Гриневич на работу в правительство исполняет обязанности главы комитета. У БПП нет ни резонов, ни желания портить отношения с НФ из-за нового закона "Об образовании", тем более что его поддерживает президент.

Медицина

Первым шагом этой реформы стало усовершенствование законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения. Соответствующий закон был принят 6 апреля, вступил в силу 6 мая и вводится в действие с 6 ноября 2017 г. Правда, это был не правительственный проект, а созданный на его основе депутатский, под которым подписались члены профильного комитета во главе с Ольгой Богомолец.

Продолжение реформы включает четыре законопроекта, внесенные Кабмином в Верховную Раду 10-12 апреля: "О финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", "О дополнительных государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в антитеррористической операции и обеспечивают ее проведение", о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и о внесении изменений в ст. 2 закона "О публичных закупках".

Нужно сказать, что к этим проектам сложилось критическое отношение во всех фракциях парламента. Депутаты опасаются, что реализация модели, предложенной и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, приведет к возникновению коррупционного монстра. Также они выражают претензии к качеству подготовки законопроектов. А кроме того, неприятие в зале вызывает сама Супрун.

18 мая парламент не поддержал включение этих проектов в повестку дня. Супрун, чья подпись стоит под проектами, защищать их не пришла. По- видимому, эти проекты тоже будут сначала переделаны в профильном комитете, а затем уже вынесены на голосование.

Такую перспективу видит замглавы фракции БПП Сергей Березенко. Он подчеркивает важность принятия медицинской реформы в тщательно подготовленном виде. "Мы должны сделать все это настолько совершенно и взвешенно, чтобы к нам как народным депутатам не было ни одного вопроса от наших избирателей. Мы начали этот процесс принятием закона 2309а-д, который проголосовали в зале, сконсолидировав 280 голосов. Это большой шаг для автономизации наших медицинских учреждений и для внедрения понятия медицинской услуги", - напоминает Березенко. По его мнению, четыре законопроекта, внесенные Кабмином в развитие реформы, не пройдут через сессионный зал в том виде, в каком они поданы. Поэтому необходимо создать рабочую группу, в течение двух-трех недель доработать там эти проекты и внести их уже от имени депутатов "как общие, консолидированные законы, которые объединят зал и станут основой медицинской реформы", уверен замглавы фракции БПП.

Есть еще одно немаловажное основание для задержки с этой реформой. Через месяц минуют два года с того времени, как Ульяна и Марко Супрун получили украинское гражданство. За этот срок супруги Супрун должны определиться, действительно ли они отказываются от американского гражданства в пользу украинского. Если они решат сохранить гражданство США, то пост руководителя Минздрава Украины вновь станет вакантным. А медицинская реформа, скорее всего, будет перенесена на осень.

Пенсии

Собственно, самой реформы в виде законопроекта, внесенного в парламент, еще нет. 17 мая правительство одобрило проект, который, как прогнозирует министр соцполитики Андрей Рева, будет рассмотрен на Национальном совете реформ до 28 мая и подан в Верховную Раду в июне.

По словам Ревы, Международный валютный фонд не возражает против запланированного правительством перерасчета и осовременивания пенсий. Сейчас, утверждает министр, с миссией МВФ проводится согласование окончательных технических вопросов, которые не влияют на суть реформы.

Рева предполагает проблемы не со стороны МВФ, а в Верховной Раде. Если у парламента возникнут замечания, придется дорабатывать проект. А если депутаты серьезно вмешаются в параметры реформы, то тут уже возможны претензии от МВФ.

И все же, скорее всего, большинство депутатов не захотят доводить дело до разрыва с международными кредиторами Украины и поддержат компромиссный вариант реформы, разработанный правительством. 19 мая Гройсман рассказал о проекте в Верховной Раде и подчеркнул, что он нацелен на повышение уровня пенсионных выплат, отмену налогообложения пенсий для работающих пенсионеров, автоматическое осовременивание пенсий и достижение бездефицитности бюджета Пенсионного фонда.

"Мы нашли практическое решение в условиях современного состояния экономики. И это та справедливость, которую ждут украинские граждане, - отметил глава правительства. - Я надеюсь на то, что изменения будут приняты до конца этой сессии". С высокой вероятностью, так и произойдет. Если все будет идти по плану, то правительство обещает уже с 1 октября повысить пенсии 9 млн из 12 млн пенсионеров. И благодаря этому пенсионная реформа станет главной, флагманской реформой 2017 года.

Земля

Анонсируя в апреле пять реформ, Гройсман особо подчеркнул, что целью земельной реформы будет создание качественного и мощного фермерского класса. Продажа украинской земли крупным агрохолдингам или иностранцам - это неприемлемо, заявил премьер. Нужно дать возможность владеть землей именно тем сельхозпроизводителям, которые являются небольшими фермерскими хозяйствами.

Известно, что создание рынка земли - одно из важнейших требований МВФ. Глава миссии МВФ по Украине Рон ван Роден еще 11 апреля обсуждал эту тему на встрече с Гройсманом - и, похоже, счел аргументы украинского премьера убедительными. Гройсман объяснял, что он предлагает такую модель рынка земли, которая имеет наибольшие шансы получить одобрение парламента.

Соответствующий законопроект еще только разрабатывается, хотя этот процесс уже приближается к концу. 18 мая на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации премьер сообщил, что Кабмин готовит презентацию земельной реформы. "Но нам нужно еще провести дискуссии с представителями аграрного сектора, фермерскими хозяйствами, чтобы сделать первые шаги к цивилизованному рынку земли", - сказал премьер.

Это согласование будет непростым и небыстрым, судя по тому сопротивлению, которое встречает идея рынка земли в профильном парламентском комитете, где собралось самое мощное аграрное лобби. Да и у министра Тараса Кутового есть расхождения с премьером насчет деталей реформы. Так что принятие законопроекта, скорее всего, будет отложено на осень.

Продажа неэффективных активов

В число пяти ключевых реформ Гройсман записал также публичную и прозрачную продажу государственной собственности, не носящей стратегического характера. Чтобы преодолеть коррупцию в управлении госкомпаниями, надо их продать. И тогда там будут инвестиции, рабочие места и новые технологии, обещает премьер.

Тут правительству тоже не обойтись без помощи парламента. "Нам нужно в этом году изменить законодательство в сфере приватизации, чтобы приватизация стала конкурентной, - заявил Гройсман депутатам, выступая в Верховной Раде 7 апреля. - Мы в ближайшее время выйдем с этим предложением к украинскому парламенту и хотим вместе с вами выработать правильный законопроект, который позволит начать масштабный процесс привлечения инвестиций в экономику нашей страны для обеспечения устойчивого экономического роста".

19 апреля премьер сообщил, что правительство в скором времени намерено направить на рассмотрение Верховной Рады целый пакет законопроектов о приватизации. "Мне нужен пакет правильных решений. Мы готовим сейчас с командой Минэкономразвития, командой Секретариата Кабинета министров, Офисом реформ премьер-министра законодательство, которое позволит нам делать продажу объектов по системе ProZorro. Мы будем в пакете необходимых реформ вносить в том числе и изменения в закон о приватизации", - рассказал Гройсман. Он уточнил, что хотел бы внести этот пакет до завершения нынешней сессии Верховной Рады, "чтобы мы смогли что-то и проголосовать".

По словам премьера, в случае принятия данного пакета законов "2017 год будет прорывным" в смысле приватизации. Он добавил, что сегодня есть 3,5 тыс. госпредприятий, половина из которых - банкроты, 30% - прибыльные, а на остальных - "паразитируют". "За последние 10 лет неэффективные госпредприятия нанесли стране 82 млрд грн убытков. Это катастрофа. Их надо просто конкурентно продать, - отметил Гройсман. - Но стратегические предприятия должны оставаться в государственной собственности".

Анонсированный пакет законов пока еще не готов, впрочем, правительству нет смысла торопиться. Пока парламент, президент и правительство не придут к согласию по кандидатуре нового главы Фонда госимущества (на замену Игорю Билоусу, уволенному 13 апреля), вряд ли депутаты захотят давать старт большой распродаже госпредприятий. Так что эта реформа, возможно, тоже будет отложена до следующей сессии. Выводы

Твердые шансы быть принятыми до парламентских каникул сохраняют две реформы: образовательная и пенсионная. Обе они жестко привязаны к срокам. По всей видимости, депутаты не станут срывать планы правительства, и в новый учебный год Украина вступит с новым законом "Об образовании", а пенсионеры с 1 октября получат повышение пенсий.

Юрий ВИШНЕВСКИЙ