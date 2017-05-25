Парламент отказался отменить введение языковых квот на украинских телеканалах

Верховная Рада Украины отклонила постановление об отмене результатов голосования за введение 75% квот на украинском языке на телевидении. "За" постановление No5313-П выступили 14 народных депутатов, а в поддержку постановления No5313-П1 - 15 депутатов.

Напомним, 23 мая депутаты 269 голосами приняли введения 75% квоты украинского вещания на телевидении. Документ предусматривает сопровожждение субтитрами реплик гостей на иностранном языке и фильмов. Есть и ряд исключений - в частности, для фильмов, созданных в Советском Союзе, а также для образовательных телеканалов, направленных на овладение иностранным языком.