Парламент отклонил поправку о восстановлении налоговой милиции

Верховная Рада отклонила поправку о восстановлении налоговой милиции, которая была заложена в законопроекте No0940 (о налогообложении наследства).

Во время обсуждения законопроекта поправка, которую внес налоговый комитет, была поставлена в подтверждение и набрала только 194 голоса при 226 минимально необходимых.

Обсуждение этого законопроекта сопровождалось бурными спорами. Глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина требовала поддержать эту поправку, министр финансов Александр Данилюк - требовал отклонить.

"Мы не ликвидировали налоговую милицию с 1 января. Мы исправляем техническую ошибку, которая была допущена нумерологии" , - заявила Южанина.

"Восстановление полномочий налоговой милиции приведет к затягиванию создания новой службы финансовых расследований, а это предусмотрено указами президента, коалиционным соглашением, а также нашими международными обязательствами и программой правительства" , - парировал в свою очередь Данилюк.

Сам законопроект - без поправки южанина - был поддержан 278 голосами.

Напомним, что министр Александр Данилюк заявлял, что министерство финансов не планирует возобновлять налоговую милицию, ликвидированная за технических ошибок в законопроекте No5368.

21 декабря 2016 Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс , одна из которых по недосмотру де-юре ликвидировала налоговую милицию.

Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании Службы финансовых расследований, но в переходных положениях, касающихся срока вступления в силу соответствующих норм, это забыли прописать.

Поэтому ликвидация налоговой милиции произошла с 1 января 2017 года.