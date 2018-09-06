Парламент отменил мораторий на экспорт леса-кругляка

Верховная рада поддержала законопроект N5495 "О сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" с поправками президента Украины.

Об этом сообщает "Інтерфакс-Україна".

Президент Петр Порошенко в июле ветировал этот законопроект, а затем подал свои предложения, с которыми документ и поддержали 246 народных депутатов.

Закон устанавливает жесткую криминализацию контрабанды леса-кругляка и ограничивает внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн кубометров в год. Документ также содержит пункт о запрете экспорта топливной древесины.

В то же время, по мнению главы профильного комитета Рады Виктора Галасюка, парламент должен вернуться к этому вопросу и найти возможности сохранения запрета экспорта дров, под видом которых из Украины вывозится лес-кругляк.

Запрет на экспорт леса не согласуется с обязательствами Украины по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Согласно статье 35 этого соглашения ни одна сторона не должна вводить или сохранять в силе любые запреты или ограничения или равнозначные меры на импорт какого-либо товара другой стороны или экспорта или продажи для экспорта любого товара, предназначенного для территории другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных в этом соглашении.