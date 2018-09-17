Парламент переименует две области в четверг, - Парубий

На этой неделе народные депутаты могут переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК- Украина.

Спикер подчеркнул, что пока еще не завершена декоммунизация.

"У нас не завершена декоммунизация. Осталось две области, которые имеют еще старые названия, и уже прошли все формальные процедуры для их изменения. Речь идет о Кировоградской и Днепропетровской области. Я считаю, что наш парламент должен завершить декоммунизацию и на уровне Конституции, переименовав две области", - сообщил Парубий.

По его словам, вопрос может быть рассмотрен в четверг, 20 сентября.

Напомним, как писало РБК-Украина, комитет парламента по вопросам правовой политики и правосудия поддержал законопроекты о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины No 8329 и 8380 о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.

Ранее соответствующие проекты о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей поддержал комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.