Парламент продлил мандат международной миссии защиты расследования катастрофы МН17

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении мандата международной миссии защиты расследования катастрофы МН17. Речь идет о законопроекте № 0169.

"За" проголосовали 257 народных депутатов

Отметим, украинский парламент ратифицировал соглашение с Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования катастрофы МН17 в июле 2017 года, затем действие соглашения несколько раз продлевали.

Самолет Boeing 777 компании Malaysian Airlines, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 г. был сбит над территорией Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Ранее Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat, которая занимается поиском данных по открытым источникам (спутниковые снимки, геолокация, социальные сети), публиковала предварительные данные касательно катастрофы МН17.

Сообщалось, что пассажирский лайнер сбили из российского "Бука", который уже на следующий день после трагедии - 18 июля - был в России. Выстрел был осуществлен с поля возле Первомайского (недалеко от Тореза и Снежного).

У следствия есть около 100 фамилий людей, которые могут быть причастны к транспортировке или использованию в Украине именно этой установки.

В частности, по данным Bellingcat, за доставку в Донецкую область ракетного комплекса "Бук", из которого предположительно сбили лайнер, отвечал отставной российский офицер с позывным "Хмурый". Сам он категорически отрицает свою причастность к уничтожению данного самолета.

Напомним, 16 января Министерство иностранных дел Украины подало иск по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге. Украина требует от РФ прекращения финансирования незаконных вооруженных формирований на Донбассе и возобновления деятельности Меджлиса в оккупированном Крыму.