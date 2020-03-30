Парламент разрешил лечить COVID-19 незарегистрированными в Украине средствами

Речь идет только о таких лекарственных средствах, которые рекомендованы официальными органами США, стран ЕС, Китая и ряда других государств.

Верховная Рада разрешила для лечения вызванного коронавирусом болезни COVID-19 использовать незарегистрированные в Украине лекарственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" (зарегистрирован в парламенте под номером 3268) проголосовали 312 народных депутатов. Среди авторов законопроекта - представители всех фракций, а также председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа»). Законом предоставлена возможность применять для лечения лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные для лечения коронавирусной болезни официальными органами США, стран - членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая и Израиля.

Кроме того, разрешено лечить зарегистрированными лекарственными средствами по показаниям, которые не указаны в инструкции для медицинского применения, - при условии наличия доказанной эффективности по лечению COVID-19 в этих странах.

Порядок назначения и применения таких лекарственных средств в недельный срок должно установить Министерство здравоохранения. Среди прочего, документом предусмотрено, что утверждение протоколов клинических исследований лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни и существенных поправок в них происходит в срок до 5 календарных дней, а также упрощение процедуры государственной регистрации лекарственных средств для лечения COVID-19.



