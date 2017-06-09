Парламентская группа "Воля народа" лишилась Мельничука и Онищенко

Парламентская группа "Воля народа" лишилась народных депутатов Александра Онищенко и Сергея Мельничука.

Об этом на пленарном заседании объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, предает корреспондент UA1.

Отмечается, что Онищенко выгнали из группы по просьбе самой же "Воли народа".

"Хочу сообщить: первое, согласно ч. 3 ст. 60 Закона Украины "О регламенте ВРУ" сообщаю о выходе из состава депутатской группы "Воля народа" народного депутата Украины Мельничука Сергея Петровича... Ко мне обратилась группа" Воля народа "с тем, что они просили исключить еще одного человека из их состава. Я бы требовал, чтобы он прибыл непосредственно, но поскольку группа обратилась, я зачитаю и это заявление соответственно", - сообщил Парубий.

Напомним, о выходе из "Воли народа" Онищенко заявил еще в октябре прошлого года, а затем продемонстрировал заявление о выходе из группы с собственной подписью.

Как известно, депутата подозревают в хищении средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", из-за чего государство понесло 3 млрд грн убытков.

По информации НАБУ, нардеп-беглец скрывается в Великобритании.



http://ua1.com.ua