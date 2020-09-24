Парламентський комітет підтримав створення ТСК по "вагнерівцям"

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував народним депутатам винести на розгляд проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи "вагнерівців".

Про це повідомив нардеп "Європейської солідарності" та член комітету Михайло Забродський у Facebook.

"Розгляд питання був достатньо жвавим і включав в себе як спроби відстоювання суто політичної позиції про відсутність необхідності у додатковому розслідуванні зазначених подій, так і обговорення суто "технічних" питань стосовно процедури роботи ТСК та механізму оприлюднення результатів з урахуванням обмежень на розповсюдження зазначеної інформації.

Крім того, особливої пікантності розгляду додавало те, що серед можливих "фігурантів" розслідування потенційно мають опинитися не тільки представники двох провідних спецслужб, а й співробітники Офісу президента та Генеральної прокуратури.

Додаткового драйву роботі комітету додавала публічна акція, яка проходила весь час засідання під стінами будівлі Комітетів ВРУ, організована патріотами і небайдужими громадянами. Потужне скандування ними абревіатури "ТСК" легко злітало на височінь 12 поверху і чимало нервувало окремих представників монобільшості", - зазначив Забродський.

Висновок комітету, зазначає Забродський, був "майже одноголосним та безапеляційним": направити питання створення ТСК на розгляд Ради.

Нагадаємо, Служба безпеки підтвердила в суді, що напередодні затриманням бойовиків ПВК Вагнера у Білорусі збирала щодо них докази, хоча раніше заперечувала підготовку операції стосовно них.

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