Партія "Голос" переходить в опозицію до влади

Партія "Голос" заявила, що переходить в опозицію до чинної влади, оскільки та зрадила задекларовані цінності, бреше та призначає некомпетентних людей.

Про це йдеться у заяві політсили.

"Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити. Партія "Голос" переходить в опозицію до чинної влади", - заявили там.

"За рік ми побачили, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала. Ми побачили президента, який соромиться сказати, що Росія - це агресор. Ми побачили призначення, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких жодна компанія не взяла б собі керівником відділу, а їх призначають міністрами. Що будь-який поганий закон можна гарно назвати і його проголосують у "турборежимі", - пояснюють у партії.