Партія "Голос" позбавила Вакарчука депутатських повноважень

Сьогодні, 26 червня, на позачерговому з'їзді партії "Голос" делегати ухвалили рішення про припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука.

Про це повідомляє пресслужба партії.

Також у "Голосі" повідомили, що Святослав Вакарчук залишається активним членом партії, а до фракції "Голосу" приєднається наступний кандидат з передвиборчого списку - Аліна Свідерська.

Сам Вакарчук подякував "делегатам з'їзду за повагу до його рішення".

"Залишаюсь активним членом партії Голос. Буду допомагати всім, чим зможу і там, де буду корисним", - написав ексдепутат.

Нагадаємо, що 19 червня засновник партії "Голос" Святослав Вакарчук вийшов з фракції, щоб мати можливість скласти мандат депутата.

Раніше 18 червня Верховна Рада не дозволила нардепові з "Голосу" Святославові Вакарчуку піти з парламенту.

Також 11 червня лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що зареєстрував заяву про складання повноважень народного депутата. У 2007 році музикант вже ставав нардепом від політичної сили "Наша Україна - Народна самооборона", але через рік склав повноваження.

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