Партія Ігоря Смешка звернулася до Міністра освіти і науки стосовно цілеспрямованого знищення НДІ українознавства

Політичною партією "Сила і Честь" направлено лист на Міністра освіти і науки України Шкарлета С.М. стосовно цілеспрямованого знищення Науково- дослідного інституту українознавства МОН України, що є загрозою національній безпеці нашої держави в інформаційній та гуманітарній сферах - особливо під час війни з російським агресором.

Текст звернення:

Міністрові освіти і науки України

ШКАРЛЕТУ С. М.

Шановний Сергію Миколайовичу!

Звертаюся до Вас із питанням державної ваги, яке стосується, зокрема, проблем національної безпеки нашої держави в інформаційній та гуманітарній сферах, а великою мірою - і у сфері оборони держави, враховуючи відомий вислів: "війни виграють не генерали, а приходські священики і вчителі".

Сьогодні, у часи багаторічної агресії та гібридної війни Російської Федерації проти України та нових викликів, що виникають зі зміною світового порядку, принципово важливим є питання науково переконливого і фахового протистояння просуванню ідеологем так званого "русского мира" та захисту інформаційного, освітнього і гуманітарного простору України.

У загальному руслі ідеї застосування "м'якої сили" держави та у контексті потреб національної безпеки і оборони України особливо важливою є боротьба за самоідентичність і свідомість української молоді, за українську історію, мову, культуру та ідею нашої суверенної державності. Саме такою "м'якою силою" держави Україна є УКРАЇНОЗНАВСТВО - комплексна наука, покликана стояти на варті нашої національної безпеки і оборони в інформаційній та гуманітарній сферах і максимально наближеної до системи освіти і виховання громадян України.

Тим більш прикро і дивно констатувати, що єдина фахова установа такого спрямування, яка перебуває у безпосередньому підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України - Науково-дослідний інститут українознавства (НДІУ) - досі не лише не має жодного базового фінансування на виконання своїх статутних завдань, але й сьогодні фактично поставлена на межу виживання.

Кадровий склад НДІУ протягом останніх років скоротився майже в чотири рази, а науковці (серед них кандидати і доктори наук), які все ще працюють в у цій науковій установі, вимушено переведені на 0,375 (!) ставки та не отримують навіть мінімальної заробітної плати.

Такий стан речей у стратегічно надважливій галузі державного розвитку та національної політики слід визнати ганебним, ще й з ознаками саботажу під час війни.

Відтак, шановний Сергію Миколайовичу, просимо Вашої особистої участі у якнайшвидшій ліквідації прояву дивної політики нищення українознавства під час війни, що демонстративно підриває основи національної безпеки і оборони держави та, де-факто, цілеспрямовано веде до знищення важливої наукової установи у системі освіти, якою вже три десятиліття є Науково-дослідний інститут українознавства МОН України!

З повагою

Голова Політичної Партії "Сила і Честь",

Доктор технічних наук, професор, генерал-полковник

І.П.СМЕШКО

Джерело: https://sylaichest.org/sila-i-chest-proti-czilespryamovanogo-znishhennya-naukovo-doslidnogo-institutu-ukra%d1%97noznavstva-mon-ukra%d1%97ni/