Партія "Слуга Народу" оприлюднила заяву щодо ситуації навколо записів, оприлюднених народним депутатом Гео Леросом, та пов’язаного з цим розслідування

Про це повідомляє пресцентр "Слуги народу".

"Ми як ніхто інший зацікавлені в об’єктивному розслідуванні всіх обставин ситуації навколо згаданих записів (записів Лероса – ред.). Ми закликаємо правоохоронні та антикорупційні органи України провести ретельне розслідування, яке має встановити, чи були факти корупції, а якщо були, то якої шкоди і які саме особи завдали державі. Слідство має також встановити, хто здійснював записи та які мотиви були в цих людей", - йдеться у заяві.

У партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість будь-якого тиску під час слідства на учасників цієї ситуації з боку правоохоронних та антикорупційних органів.

"У разі встановлення факту корупційних діянь або інших злочинів всі винні мають бути покарані відповідно до закону, незалежно від звань, посад, родинних зв’язків та наближеності до влади", - уточнили у партії.