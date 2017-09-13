Партии Порошенко и Яценюка хотят объединиться - СМИ

Уже несколько недель команды Петра Порошенко и Арсения Яценюка ведут переговоры об объединении в единую партию для участия в выборах.

Об этом сообщает Украинская правда.

В новую партию войдут, по данным авторов, генпрокурор Юрий Луценко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-премьер Арсений Яценюк.

Главным идеологом объединения Блока Петра Порошенко и Народного фронта называют Турчинова.

Идею объединения озвучивали еще в апреле, но переговоры идут медленно и сложно.

Также пока неизвестно, кто должен возглавить партию. У Яценюка выступают за то, чтобы лидером был кандидат в премьеры, а в БПП не исключают, что голов может быть несколько.

Участие Виталия Кличко тоже остается под вопрос, ведь пока что мэр Киева и его УДАР не знают об объединительных переговоры.

В команде Порошенко считают, что идея единой партии должна воплотиться до Нового года. Если ничего не произойдет - значит дальше ничего не будет.

Порошенко хочет стать единым кандидатом от власти на выборах, чтобы пройти на второй срок президентства.

Напомним, что президент Петр Порошенко указом от 19 июня 2017 года наградил экс-премьер-министра Арсения Яценюка орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.

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