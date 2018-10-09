Партии "Самопомич" и "Демальянс" пойдут на выборы вместе

Политические партии "Самопомич" и "Демократический альянс" приняли о совместном участии в парламентских выборах и президентских выборах, которые состоятся в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс- служба партии "Демальянс".

"Осознавая риски, которые стоят перед страной, партии "Демальянс" и "Объединение "Самопомич" приняли решение заключить соглашение о политическом союзе и совместно бороться за победу на президентских, парламентских и местных выборах", - говорится в сообщении партии.

В партии подчеркнули, что Украина стоит перед угрозой реванша, а "коррупция и тотальная неэффективность власти не просто забирает шанс на европейское будущее для Украины"

Партия "Демальянс" принимала участие в парламентских выборах 2014 года вместе с "Гражданской позицией" Анатолия Гриценко, однако они вместе не смогли преодолеть 5%-ный барьер.

Партия "Самопомич" на выборах 2014 года набрала 11% голосов избирателей. Но согласно данным последних опросов, рейтинг партии существенно снизился и если бы выборы состоялись осенью 2018 года, партия не попала бы в Верховную раду.

В 2019 году в Украине состоятся парламентские и президентские выборы