Партийный рейтинг возглавили "За життя", "Слуга народа" и "Батькивщина" - социологи

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты исследования "Общественно-политических настроений населения", согласно которому в тройку лидеров рейтинга партий "За життя", "Слуга народа" и "Батькивщина".

Опрос был проведен с 10 по 18 сентября.

Так, если бы выборы прошли в ближайшие выходные, то рейтинг партий был бы следующим: "Батькивщина" - 14%, "Слуга народа" - 8,2%, "За життя" - 6,4%, "Гражданская позиция" - 6,2%, "Солидарность" - 5,9%.

При этом не приняли бы участия в выборах 14,4%, не определились с ответом - 17,7%.

Стоит отметить, как распределились голоса за политические силы в зависимости от регионов страны. Больше всего сторонников "Батькивщины" в центре (17%) и на западе (14%) страны, у партии "Слуга народа" - на юге (12%) и в центре (10%), у политической силы "За життя" - на востоке (15%) и на юге (10%), партии "Гражданская позиция" - на западе (8%) и в центре (7%), "Солидарности" - также на западе (8%) и в центре (6%).

Опрос проводился в формате интервью (face-to-face), в нем приняли участие 2500 респондентов. Ошибка в репрезентативности исследования не более 2%. Сроки проведения - 10-18 сентября 2018 года.

Напомним, что на днях европейские и украинские социологи независимо друг от друга назвали одинаковые результаты исследований по партийным рейтингам. Опрос проводили международный исследовательский центр BURI-Украина, а также Центр "Социальный мониторинг", Украинский институт социальных исследований им. Яременко (УИСИ), Институт анализа и прогнозирования (ИАП).

Социологи сошлись во мнении относительно 7 партий, которые прошли бы в новый состав высшего законодательного органа Украины по итогам ближайших парламентских выборов.

Существующий барьер в 5% преодолели бы "Батькивщина" Юлии Тимошенко (11,3% от BURI-Украина и 12,6% от украинских социологов), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (8,2% и 7,6%), "Солидарность" действующего президента Порошенко (7,8% и 6,9%), партия "За життя" Вадима Рабиновича (7,3% и 6,8%), партия "Слуга народа" Владимира Зеленского (6,9% и 6,6 %), партия "Оппозиционный блок" Юрия Бойко (7,2% и 5,8 %) и Радикальная партия Олега Ляшко (6,7% и 5,7 %).