Партийный рейтинг возглавляет "Батьківщина", следом идут Оппозиционный блок и Блок Петра Порошенко - опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, победу на них одержала бы партия "Батьківщина". Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

За "Батьківщину" готовы отдать голоса 9% украинцев. По 5% голосов набрали Оппозиционный блок, Блок Петра Порошенко, "Гражданская позиция" и Радикальная партия.

Ближайшие к проходному барьеру - партия "За життя" и "Самопоміч", их поддержали по 4% опрошенных. За партию Владимира Зеленского "Слуга народа" проголосовало бы 3% опрошенных.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, поддержка партий составляет:

"Батьківщина" – 13%;

"Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7%;

Блок Петра Порошенко – 7%;

Оппозиционный блок – 7%;

Радикальная партия – 7%;

партия "За життя" – 6%;

"Самопоміч" – 6%;

партия "Слуга народа" – 4%;

ВО "Свобода" – 3%.

Опрос провели с 15-го по 31 марта 2018 года. Всего было опрошено 2400 жителей Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2%.

Выборы в Верховную Раду Украины должны состояться в 2019 году.