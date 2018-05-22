Партийный рейтинг возглавляет "Батьківщина", следом идут Оппозиционный блок и Блок Петра Порошенко - опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, победу на них одержала бы партия "Батьківщина". Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".
За "Батьківщину" готовы отдать голоса 9% украинцев. По 5% голосов набрали Оппозиционный блок, Блок Петра Порошенко, "Гражданская позиция" и Радикальная партия.
Ближайшие к проходному барьеру - партия "За життя" и "Самопоміч", их поддержали по 4% опрошенных. За партию Владимира Зеленского "Слуга народа" проголосовало бы 3% опрошенных.
Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, поддержка партий составляет:
- "Батьківщина" – 13%;
- "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7%;
- Блок Петра Порошенко – 7%;
- Оппозиционный блок – 7%;
- Радикальная партия – 7%;
- партия "За життя" – 6%;
- "Самопоміч" – 6%;
- партия "Слуга народа" – 4%;
- ВО "Свобода" – 3%.
Опрос провели с 15-го по 31 марта 2018 года. Всего было опрошено 2400 жителей Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.
Допустимая погрешность не превышает 2%.
Выборы в Верховную Раду Украины должны состояться в 2019 году.