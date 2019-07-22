Партия Порошенко победила на выборах в Раду в заграничном округе

В заграничном избирательном округе по результатам обработки 100% протоколов победила партия "Европейская солидарность".

Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, в других странах партию "Европейская солидарность" на внеочередных парламентских выборах поддержали 29,5% избирателей; партию "Слуга народа" - 28,1%; "Голос" - 19,6%; партию Шария - 4,4%; ВО "Свобода" - 4,2%; "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 3,6%; "Силу и честь" - 3,0%; ВО "Батькивщина" - 2,0%.

Все остальные партии получили менее 2% голосов избирателей.

Всего в заграничном избирательном округе было открыто 102 участка для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

В целом в заграничном избирательном округе было открыто 102 участка для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.