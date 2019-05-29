Партия Саакашвили "Рух нових сил" хочет участвовать в выборах в Раду, - Сакварелидзе

Партия "Рух новых сил Михеила Саакашвили" будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом заявил экс-заместитель генпрокурора Украины, один из лидеров "Руха новых сил" Давид Сакварелидзе в интервью изданию "Апостроф".

"Мы (партия "Рух новых сил", - ред.) имеем легитимное право на свободное участие в выборах... Досрочные выборы. Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли эта политсила проведение досрочных парламентских выборов в Украине, Сакварелидзе сказал:

"Мы считаем, что это правильный ход со стороны Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского, - ред.), потому что та Верховная Рада уже 4 года нелегитимна".

Напомним, что Михаил Саакашвили, которому вчера вернул гражданство президент Владимир Зеленский, получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину и планирует уже сегодня прилететь самолетом в столицу.