Партия "Свобода" с понедельника начинает пикетировать консульства Польши по всей Украине

Партия ВО "Свобода" буде с понедельника пикетировать посольство и консульства Польши из-за "бандеровского закона", который был принят на прошлой неделе парламентом Речи Посполитой.

Сообщение об этом размещено на сайте этой политической партии.

"Активисты ВО "Свобода" будут пикетировать Посольство и консульства Республики Польша в Украине в знак протеста против принятия польскими Сеймом и Сенатом изменений в закон об Институте национальной памяти, унижающие украинское национальное достоинство и предусматривающие уголовное преследование за бандеровскую идеологию", - говорится в сообщении.

"Свобода" проведет акции протеста в шести городах: Киеве, Виннице, Львове, Луцке, Одессе и Харькове.

Напомним, принятый в Польше закон об Институте национальной памяти вводит уголовную ответственность для тех, кто обвиняет поляков в причастности к Холокосту. Поправки предусматривают уголовную ответственность за отрицание преступлений "украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим Рейхом".

Верховная Рада с подачи ряда партий готовит ответный проект резолюции.

Причины по которым Польша ведет такую безумную внешнюю политику читайте в тексте Владислава Сердюка "Зачем Польша начала "исторические войны" с соседями"

Хвиля

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