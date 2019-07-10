Партия Вакарчука "Голос" может не пройти в Верховную Раду

Но почти половину мест в парламенте могут занять депутаты от "Слуги народа"

Уровень поддержки украинцев партии "Слуга народа" уверенно приближается к 50%, сообщается в последних результатах исследования Киевского международного института социологии (КМИС). А вот партия Святослава Вакарчука "Голос" в парламент вообще может не пройти, набрав 4,4%. Хотя по результатам предыдущих исследований она преодолела 5%-й барьер. Практически каждый пятый опрошенных со своим выбором пока еще не определился.

Согласно опросам наших соотечественников, их симпатии расположились следующим образом: "Слуга народа" - 48,5%.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,1%.

"Европейская солидарность" - 9,2%.

"Батькивщина" - 6,2%.

Все другие партии, согласно опросам, в парламент не проходят. Среди прочих в КМИСе упоминают о таких:

"Сила и Честь" - 4,1%.

"Оппозиционный блок" - 2,5%.

"Радикальная партия" - 2,4%.

"Украинская стратегия Гройсмана" - 2,3%.

Что же касается виденья граждан насчет будущего премьера, то позиции потенциальных избирателей никоим образом с партийными предпочтениями не коррелируют. Более трети опрошенных по этому вопросу вообще не определились. Те же, кто остановился на конкретном выборе, выдали следующие результаты: Юрий Бойко - 12,8%.

Юлия Тимошенко - 12,3.

Владимир Гройсман - 9,6%.

Игорь Смешко - 7,7%.

Святослав Вакарчук - 4% Анатолий Гриценко - 3,5%.

Петр Порошенко - 2,7%.