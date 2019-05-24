Партия Вакарчука "Голос" назвала требования к будущим нардепам

Партия Святослава Вакарчука "Голос" выдвинула требования к кандидатам в народные депутаты Украины, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

"Друзья, мы обнародуем критерии, по которым формируем избирательный список для участия в парламентских выборах. К кандидатам в народные депутаты Украины мы выдвигаем 10 требований", - говорится в сообщении.

Таким образом, кандидаты в народные депутаты в партии "Голос":

Имеют незапятнанную репутацию. Не зависят от олигархов и готовы объяснить свое состояние. Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины “Об очистке власти”. Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии “Голос”. Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны. Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов. Не находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами. Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре. Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами. Не противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины. Не являются действующими народными депутатами Украины.

Сообщается, что персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии.

Также на съезде будет решено, кого поддерживать на одномандатных округах.

В частности, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа.

"Персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд нашей партии. Также на съезде решим, кого поддерживать на одномандатных округах. В частности, съезд "Голоса" определит, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа", - резюмировали в пресс-службе.

16 мая Вакарчук провел презентацию своей партии "Голос".

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года. По материалам

