Партия Вакарчука "Голос" назвала требования к будущим нардепам

Партия Святослава Вакарчука "Голос" выдвинула требования к кандидатам в народные депутаты Украины, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.
"Друзья, мы обнародуем критерии, по которым формируем избирательный список для участия в парламентских выборах. К кандидатам в народные депутаты Украины мы выдвигаем 10 требований", - говорится в сообщении.
Таким образом, кандидаты в народные депутаты в партии "Голос":
- Имеют незапятнанную репутацию. Не зависят от олигархов и готовы объяснить свое состояние.
- Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины “Об очистке власти”.
- Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии “Голос”.
- Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны.
- Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов.
- Не находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами.
- Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре.
- Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами.
- Не противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины.
- Не являются действующими народными депутатами Украины.
Сообщается, что персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии.
Также на съезде будет решено, кого поддерживать на одномандатных округах.
В частности, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа.
"Персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд нашей партии. Также на съезде решим, кого поддерживать на одномандатных округах. В частности, съезд "Голоса" определит, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа", - резюмировали в пресс-службе.
16 мая Вакарчук провел презентацию своей партии "Голос".
21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года. По материалам