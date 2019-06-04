Партия Вакарчука "Голос" отправляется в тур по Украине в брендированных автобусах

Партия Святослава Вакарчука "Голос" опубликовала снимок автобуса, на котором сторонники партии отправятся во всеукраинский тур

Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

Партия обнародовала фото брендированного автобуса "Голоса".

"Наши свеженькие автобусы уже готовы отправляться. Стартуем 7 июня из Киева!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда в поддержку партии Вакарчука отправится в агитационный тур в июне.

Отмечается, что всеукраинский "Тур змін" посетит более 300 городов и городков Украины.

Напомним, 16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Партия Вакарчука "Голос" опубликовала критерии, по которым формирует список для участия в парламентских выборах. Вакарчук предлагает не включать в список действующих народных депутатов .

Фото: facebook.com/GolosZmin