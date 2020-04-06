Председатель партии "Слуга народа" ("СН"), замглавы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко заявил, что партия власти не собирается отменять очередные местные выборы 25 октября 2020 года.

При этом, в "Слуге народа" спорят о разных правках в Избирательный кодекс, но сходятся на том, что на этих выборах без поддержки местных элит партии не обойтись, сообщает КиевВласть.com.ua.

Об этом KV стало известно из интервью Александра Корниенко информагентству "РБК-Украина".

"Местные выборы не могут не состояться, по Конституции они должны пройти 25 октября 2020 года. Мы исследовали правовые механизмы в тех странах, где сейчас выборы переносят (из-за акникоронавирусных мер - KV). Там далеко не везде есть понятный правовой механизм. Если бы вдруг на момент оглашения выборов - в середине-конце июля - продолжался карантин, то, возможно, подобные разговоры могли бы быть. Но сейчас начало апреля", - сказал Александр Корниенко.

В то же время, он признал, что сокращение бюджетных расходов, в том числе - на Центральную избирательную комиссию (ЦИК), которой правительство хотело выделить 1 млрд гривен вместо ранее запланированных 2,155 млрд гривен, усложнит проведение выборов, хотя и некритично.

"Хватит ли миллиарда на выборы? Хватит. Там есть две большие статьи расходов. Это зарплата членов комиссии и печать бюллетеней. На печать бюллетеней, исходя из оценок во время предыдущих выборов, нужно примерно 300-400 млн гривен. Останутся какие-то средства на транспорт, связь. Однако, денег вряд ли хватит на оплату даже 30 тыс. членов избирательных комиссий, если брать по минимуму. А если им не платить, то возникают риски касательно честности проведения выборов. Если не платить от государства, то они будут брать больше денег от партий", - считает Корниенко.

Он также не исключил, что будут внесены изменения в Избирательный кодекс: "Часть - это политические изменения. Например, если выборы по пропорциональной системе могут проводиться в городах с количеством избирателей свыше 90 тыс., то этот порог может быть снижен. Чтобы в большем количестве городов выборы проходили по открытой пропорциональной системе. Рассматриваются варианты, чтобы эта система выборов была в населенных пунктах, где число избирателей превышает 10, 15или 20 тыс.".

В рамках этих изменений Корниенко также видит изменения, которые позволят разово на эти местные выборы забрать большую часть статьи расходов, положенных на информирование: "Возможно, мы частично сократим предвыборную рекламу за государственный счет".

По праву кандидатов в мэры выдвигаться только от партий в "Слуге народа" еще не определились. Касательно отмены самовыдвижения в главы городов и объединенных территориальных общин (ОТО) идут горячие дискуссии, отметил первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа".

При этом, партия власти готова сотрудничать на предстоящих выборах с местными элитами. "Что касается низового уровня: глав и хорошо зарекомендовавших себя депутатов в общинах и небольших городах - я думаю, что здесь мы будем в любом случае сотрудничать, потому что преемственность власти важный фактор. И на уровне ОТО не всегда возможно найти качественную команду, кроме той, которая там уже есть и годами работает", - сказал Александр Корниенко.

По словам Александра Корниенко, пока что речь идет о том, чтобы включать в списки "Слуги народа" 10-15% действующих депутатов в областные и городские советы.

"Избирательная кампания в пост-коронавирусный период будет в корне отличаться от всего, что было ранее. Она точно должна будет отличаться конкретикой, надежностью кандидатов, какими-то даже консервативными идеями. Наша партия центристская, и мы говорили, что, когда потребуется, мы будем придерживаться консервативной позиции. Думаю, что как раз на этих выборах такая потребность возникнет - когда нам нужно будет частично отказаться от нашего новаторства и показать команду из опытных и конкретных людей, которые смогут обеспечить безопасность и комфорт для людей, развивать населенные пункты и регионы", - резюмировал замглавы самой большой парламентской фракции.

Как сообщала KV, подготовкой президентской партии к местным выборам в Киеве занимаются Александр Корниенко и народный депутат Николаем Тищенко (219 округ, Святошино), куму главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.



Фактически штабом "Слуги народа" в столице руководят бывшие члены "молодой команды Леонида Черновецкого" - экс-сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Денис Комарницкий и действующий депутат Киевсовета Алла Шлапак (фракция "Единство").