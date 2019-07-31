Партия Зеленского: первые союзы, первые враги.

Что происходит на учебе в Трускавце

Депутаты знакомятся и "сбиваются" в группы по интересам. Для одних учеба - "детский лепет", для других - "ядерная физика"

В понедельник, 29 июля, в Трускавце начался семидневный тренинг Киевской школы экономики(KSE) для избранных в Верховную Раду депутатов Слуги народа. За кулисами курса молодого депутата рождаются первые союзы и появляются первые оппоненты. Как это происходит - в репортаже LIGA.net.

246 оттенков разума

Большинство депутатов приехали в Трускавец по корпоративному билету Укрзализниці. Партия заказала несколько купейных вагонов поезда Киев- Трускавец. Всего приехали 246 депутатов. В партии расчитывают, что тренинг посетят около 260 депутатов. Маленький курортный город выбрали специально, рассказывает замглавы партии Александр Корниенко, чтобы у народных избранников не возникало желания "смотаться в Киев по делам". Тренинг проходит в пятизвездочном отеле Риксос. Всем в отеле места не хватило - часть депутатов разместили в двух отелях по-соседству.

Сколько денег потратили на трениг - в партии умалчивают. "Вас опять интересуют финансы! Почему вас не интересует качество тренинга. Я не занимаюсь бухгалтерией, поэтому не смогу ответить", - отбивался с улыбкой глава партии Дмитрий Разумков от денежных вопросов.

Станет ли тренинг эффективным можно будет оценить спустя несколько месяцев после начала работы Рады, считает Разумков. Он называет семидневный курс "боевым слаживанием", когда команду строят с нуля. "Чтобы стать настоящей командой, нужно пройти, в том числе, такие мероприятия. За неделю у нас получится. Я говорил ребятам, что главное, что мы друг друга хорошо узнаем", - сказал Разумков.

Одним из первых на тренинг пришел младший брат Руслана Стефанчука Николай. Сразу признается, что у него четыре высших образования и он считает, и что учиться нужно постоянно. За неделю можно научить неопытных депутатов лишь основам парламентской работы. "Главное, их желание".

146 номер Слуги народа Валентина Короленко еще недавно работала в Днепропетровской таможне. Ее тоже пригласили на тренинг, несмотря на то, что ее номер непроходной. В партии говорят, что около 10-15 депутатов- списочников, скорее всего, пойдут работать в правительство, поэтому у нижних номеров появится возможность попасть в парламент. "Партия нас всех пригласила, вот мы и приехали. От тренинга жду повышения личных навыков, новые знания. В том числе от общения с вами", - кокетничает будущий нардеп.

Депутаты рассаживаются за столами по восемь человек, где каждая восьмерка - это комитет Рады (исходя из пожеланий), либо исходя из того, кто с кем хочет сидеть (кто с кем знаком). Во вступительном слове почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов напутствует: отказывайтесь от стереотипов, не судите более умных, работайте в команде.

Одно из первых заданий на смекалку - найти на картинке неявное изображение оленя и тигра. Если оленя в виде деревьев увидели все, то тигра, написанного буквами tiger - лишь несколько участников. В интервью LIGA.net Милованов рассказал, из чего состоит курс молодого депутата, и признал, что учить людей настолько разного уровня знаний - это вызов.

Казалось, что учеба нелегко дается бывшему актеру студии Квартал 95 Юрию Корявченкову (Юзику). Он напряженно слушал Милованова, а в перерывах его дополнительно консультировали коллеги. После нескольких часов Корявченков выглядел устало и не хотел давать комментарии журналистам. Корреспонденту LIGA.net он заявил, что пошел в политику "менять всю страну", поэтому "учиться готов".

Новый глава таможни Макс Нефьодов приехал читать лекцию о коррупционных связях и подводных камнях госслужбы. О новоиспеченных депутатах говорит с долей сочуствия: "Это очень круто, что нашлись люди, которые пошли на округ. Это очень сложно. Нужно быть смелым, чтобы идти во власть. Потому что все хотят изменений, но мало кто готов самостоятельно стать этими изменениями".

Большинство "слуг народа" с опаской относились к медиа. Некоторые выкатывали глаза в ответ на простые вопросы, игнорировали или просто убегали, как Анастасия Красносильская. Ранее она работала в Центре противодействия коррупции с Виталием Шабуниным. И спокойно общалась с журналистами, давала комментарии. "Извините, я очень занята. Мне нужно идти", - отрезала она и убежала в полупостой зал. Другие - боялись поделится безобидным планом тренингов на неделю. "Нет, извините, мне партия не давала таких полномочий", - объяснял LIGA.net 78 номер списка СН Арсений Пушкаренко.

Давид VS Дубинский

Александр Дубинский - один из известных мажоритарщиков Слуги народа. Он с 2010 года работает на 1+1, его неоднократно замечали в отстаивании инетересов владельца канала Игоря Коломойского. Дубинский больше похож на туриста, чем на "студента": рубашка с коротким рукавом, шорты, яркие кроссовки на высокой платформе, придающие пару сантиметров роста. Одна из журналисток спросила Дубинского, что он думает о потенциальном премьерстве Алексея Гончарука. "Девушка, вы меня спрашиваете то, что я уже рассказывал в блоге. Вы подошли ко мне с вопросом, но перед этим не посмотрели", - упрекнул Дубинский. Стоявший рядом Александр Куницкий тронул депутата за рукав: мол, не зарывайся.

Вечером, 30 июля, Дубинский сообщил, что создает группу мажоритарщиков, к которой присоединились пять человек: Дубинский, Куницкий и Ольга Василевская-Смаглюк. Также к ним могут присоединиться Олег Дунда и Макс Бужанский. Бужанского на учебе видно не было. Часть депутатов, с которыми общался корреспондент LIGA.net, называет группу Дубинского "группой Коломойского". "Потенциал - не более десяти человек", считает списочник Слуги народа из первой двадцатки. Но десять депутатов еще до начала работы Рады - не такой уж плохой результат.

В Слуге Народа есть и другая заметная группа депутатов, формирующаяся вокруг четвертого номера списка Давида Арахамии. Четко сказать, сколько депутатов ориентируются на Арахамию никто не берется: большиснтво "слуг" не знакома между собой и не понимает внутренних течений. По наблюдению корреспондента LIGA.net группа Арахамии сейчас насчитывает около десятка людей.

Какая группа притянет больше и быстрее качественных людей; без согласия кого в дальнейшем фракция не сможет принимать решения - это один из самых интересных вопросов ближайшего времени. Борьба за влияние Арахамии и Дубинского вышла в публичную плоскость, когда последний обвинил Арахамию в прямом эфире в некомпетентости по теме земельной реформы. Оба депутата одинаково прокомментировали LIGA.net телевизионную перепалку: мол, после этого виделись, общались и теперь "все нормально".

Послеобеденная сиеста

На фуршеты никого из журналистов не приглашали, но неформально некоторые депутаты советовали заходить в трапезную "с каменным лицом", мол, работники отеля не знают в лицо депутатов-участников и не остановят уверенного посетителя. Корреспондент LIGA.net воспользовался советом. Фуршет среднего класса - без излишеств с акцентом на здоровую пищу: зеленый борщ, тушенная телятина, варенная куриная грудка, котлеты на пару, плов, салаты, соусы, а на десерт - несколько видов тортов и суфле.

Совместный прием пищи - лучший маркер сплоченности коллектива. За обедом первого дня разговоров мало, большинство просто молча рассматривает друг друга. Общались парами - похоже, что в основном, с "сожителями" по номерам отеля. Показательно, что отдельные друг от друга номера получили глава партии Дмитрий Разумков и его зам Александр Корниенко.

После обеда зал обучений заметно поредел. Депутаты выходили на перекур и не спешили возвращаться, гуляли по отелю. Одни говорили - перерыв, другие - что уже выполнили задания тренеров.

Вечером после ужина тренинг продолжался еще полтора часа. Организованного тимбилдинга не было, поэтому в 21:30 депутаты разбрелись по своим номерам в трех отелях. Но уже через полчаса некоторые "слуги народа" собрались небольшими группами в лобби и баре отелей - может быть, чтобы создать первый политические союз, а может быть, просто выпить бокал вина. Впереди у новоизбранных депутатов еще пять дней учебы в Трускавце, от которого до Верховной Рады почти 650 км.

Дмитрий Бобрицкий