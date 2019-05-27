Партию "Слуга народа" возглавил политтехнолог Дмитрий Разумков

Партию "Слуга народа", которая поддерживает президента Владимира Зеленского и является лидером электоральных симпатий в Украине, возглавил политтехнолог Дмитрий Разумков.

Об этом сообщил Разумков на пресс-конференции в понедельник.

Бывший руководитель партии Иван Баканов ранее был назначен заместителем главы Службы безопасности Украины.

"Недавно прошел съезд партии Слуга народа. Были проведены изменения в руководстве партии. Иван Баканов в связи с тем, что он ушел на государственную службу, не мог занимать дальше занимать эту должность, и партия доверила выполнять эти функции мне", - сказал Разумков.

По его словам, партия "Слуга народа" намерена принять участие во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля.

Главой избирательного штаба назначен Александр Корниенко. Он рассказал, что кандидатов в нардепы от партии будут искать среди 600 тысяч волонтёров, которые регистрировались перед президентскими выборами на сайте Владимира Зеленского.

Кандидаты должны будут пройти трёхэтапную проверку - проверку документов, проверку на добропорядочность и кадровую проверку.

Грушевського 5

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