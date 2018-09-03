Парубій озвучив загальний план депутатів на осінь (відео)

Верховна Рада має намір розглянути сім блоків питань цієї осені.

Про це під час погоджувальної ради заявив спікер ВР Андрій Парубій.

"Я хотів би викласти загалом плани на осінь. Що ми правильно могли формувати кожен пленарний тиждень, важливо бачити загальний план і загальні завдання, які є на осінь", - сказав Парубій.

За його словами, у планах на осінь: 1) питання безпеки, зокрема інформаційної; 2) бюджет на 2019 рік, 3) виборчий кодекс і оновлення ЦВК, 4) закон про мову, 5) блок законів для євроінтеграції, 6) блок економічних законів та 7) скасування депутатської недоторканності.