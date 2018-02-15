Парубій підписав закон про дострокову пенсію членам сімей загиблих на Майдані

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон щодо призначення дострокової пенсії членам сімей громадян, які загинули під час Революції гідності (No 7429).

Про це повідомимляється у Twitter: https://goo.gl/jZo75d

"Щойно підписав законопроект No7429 щодо призначення дострокової пенсії членам сімей громадян, які загинули під час Революції гідності", - написав він.

Одночасно Парубій направив закон на підпис Президенту Петру Порошенку.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 8 лютого ухвалила закон, який передбачає призначення дострокових пенсій для членів сімей загиблих учасників Революції гідності. Читайте також: Порошенко відкрив виставку проектів Меморіалу Героїв Небесної Сотні

Зокрема, закон передбачає надання права на призначення дострокових пенсій за віком членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень або інших ушкоджень здоров'я, отриманих під час участі в Революції гідності. Таке право отримають дружини та чоловіки, якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, які стали інвалідами до досягнення повноліття, і батьки. Вони зможуть вийти на пенсію в 55 років (чоловіки) при страховому стажі в 25 років і жінки - в 50 років при страховому стажі в 20 років.