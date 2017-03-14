Парубий анонсировал новый законопроект о временно неподконтрольных территориях

По состоянию на 14 марта, В Верховной Раде Украины разрабатывается новый законопроект о временно оккупированных территориях.

Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент ГолосUA.

На вопрос журналистов, когда парламент урегулирует статус временно неподконтрольных Киеву территорий на Донбассе, спикер отметил, что соответствующий законопроект уже разрабатывается.

"Рабочая группа, созданная в парламенте, работает над законопроектом о временно оккупированных территориях около 2-3 недель. Как только над ним будет завершена работа и будет вывод Комитета, я внесу законопроект в зал", - заверил руководитель парламента.

Стоит отметить, что в парламенте уже зарегистрирован законопроект о временно оккупированных территориях за авторством народного депутата Семена Семенченко. Парламентская оппозиция настаивает на урегулировании вопроса оккупированных территорий.

Напомним, ранее Андрей Парубий заявил, что на текущей неделе парламент может рассмотреть законопроект об отзыве с должностей чиновников с двойным гражданством.