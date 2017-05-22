Парубий анонсировал рассмотрение законопроекта о языковых квотах на телевидении

Во вторник, 23 мая, Верховная Рада планирует рассмотреть блок вопросов о деятельности средств массовой информации; ключевым будет законопроект, который предусматривает утверждение квот использования украинского языка на телевидении.

Об этом во время согласительного совета заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Первый блок - вопросы СМИ и рекламы. Очевидно, что ключевым будет законопроект, который предусматривает утверждение квот использования украинского языка на телевидении", - сказал Парубий.

9 марта Президент Украины Петр Порошенко предложил ввести квоты на украинский язык в эфире телеканалов.

16 марта Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект. Он предусматривает, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в сутки в каждом из промежутков времени с 7.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00, а для телерадиоорганизаций региональной и местной категорий - 50%. Об этом сообщают "Факты и комментарии".