Парубий досрочно закрыл заседание Рады из-за недостаточного количества нардепов

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий досрочно закрыл пленарное заседание парламента в среду.

"Поскольку недостаточное количество (депутатов - ИФ) для проведения результативного голосования, я объявляю о закрытии пленарного заседания", - сказал А.Парубий.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед этим спикер объявил рейтинговое голосование, чтобы узнать, сколько народных депутатов в настоящий момент находится в зале заседаний. После его проведения выяснилось, что на рабочих местах присутствует 198 народных депутатов (для результативного голосования необходимо 226 голосов).

Пленарное заседание парламента в среду должно проходить до 14.00.