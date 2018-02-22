Парубий: Гонтарева отчитается в Раде 1 марта

Верховная Рада Украины может заслушать отчет действующей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой уже 1 марта. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время брифинга в четверг, 22 февраля.

"Предполагается отчет (Гонтаревой - ред.). Сначала будет голосование об увольнении, а потом уже назначение (нового главы НБУ - ред.)", - заявил он.

Парубий отметил, что вопроса предварительно планируется на четверг, 1 марта, пленарной недели. 19 января в Нацбанке заявляли, что Гонтарева находится в Киеве и готова отчитаться в Верховной Раде.

Как сообщал NEWSONE, вопрос об увольнении главы Нацбанка Валерии Гонтаревой будет рассмотрен в Верховной Раде после отчета Гонтаревой о работе на должности, в тот же день.

NewsOne

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