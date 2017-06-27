Парубий надеется увидеть украинский флаг перед штаб-квартирой НАТО

Спикер парламента Андрей Парубий уверен, что в Верховной Раде достаточно депутатов, которые смогут приблизить вступление Украины в НАТО и Евросоюз.

"Вступление в НАТО - это амбициозная цель, но Соглашение об ассоциации и действующий безвиз доказали - Украина научилась добиваться своего, для нас нет невозможного, и мы еще увидим флаг Украины перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе", - сказал Парубий на пресс-конференции в Киеве.

Спикер парламента выразил уверенность, что в Верховной Раде Украины VIII созыва "достаточно народных избранников, которым хватит воли, ответственности и настойчивости, чтобы шаг за шагом реализовать те изменения, за которые мы боролись на Революции Достоинства, которых ждет от нас украинский народ, и которые приведут Украину в Европейский Союз и НАТО".

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в референдуме по вопросу вступления в НАТО приняли бы участие 62% украинцев и 72% из них проголосовали бы за присоединение к альянсу.

8 июня Верховная Рада внесла изменения в законы "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины". Документ определяет членство Украины в НАТО как стратегический внешнеполитический приоритет государства.

По материалам: Интерфакс-Украина