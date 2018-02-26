Парубий назвал идею досрочных парламентских выборов внешним сценарием

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал идею проведения досрочных выборов в парламент внешним сценарием.

"Во время согласительного совета я услышал уже несколько выступлений о досрочных выборах. Давайте эту тему отложим в сторону. Сколько работает Верховная Рада, столько же и ходят слухи о досрочных выборах. У меня нет сомнений, что сценарий дестабилизации и досрочных выборов это внешний сценарий", - сказал спикер парламента.

Парубий сообщил, что следующие парламентские выборы состоятся согласно Конституции Украины в последнее воскресенье октября 2019 года.

"А нам надо думать не о выборах, а о стабильной работе парламента", - добавил спикер.

Как свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в начале июня 2017 года почти половина украинцев (48%) поддерживали идею роспуска парламента и назначения новых выборов Верховной Рады, 34% не поддерживали эту идею.