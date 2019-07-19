Парубий назвал условие для проведения внеочередной сессии Рады

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, как того требовал Владимир Зеленский.

Для этого председатель ВР просит президента правильно оформить письмо в Верховную Раду.

Парубий опубликовал открытое письмо Зеленского на своей странице в Facebook.

Он отметил, что представление президента от 17 июля было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку ... Если вы на самом деле хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма Президента Украины в ВРУ в соответствие с требованиями Закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведения внеочередной сессии, - отметил Парубий.

Он заверил, что готов подписать распоряжение о подготовке внеочередной сессии, как только поступит соответствующее представление от президента.

Что касается самопожертвования и победы, то необходимо иметь достаточно личных заслуг, чтобы апеллировать к таким высоким качествам. Напомню - среди депутатов этого созыва ветераны АТО, которые освобождали от российской оккупации украинские города, которые проливали свою кровь за Украину. Помните это, - резюмировал спикер ВР.

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