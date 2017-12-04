Парубий назвал важные шаги к завершению реформы децентрализации

Президент, парламент и правительство ради завершения реформы децентрализации должны осуществить ряд шагов и принять ряд решений.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на ІІ Всеукраинском форуме объединенных громад "Инициативы, меняющие жизнь", сообщает корреспондент Укринформа.

"Для завершения реформы (децентрализации - ред.) и Президентом, и парламентом, и правительством должен быть сделан еще ряд очень важных шагов", - сказал спикер.

В частности, по его словам, должен быть решен вопрос распространения юрисдикции органов местного самоуправления на общей территории и в отношении пространственного планирования ОТГ. Читайте также: Порошенко: Ожидается увеличение доходов местных бюджетов до 171 миллиарда

В этом контексте он напомнил, что законопроект No6403 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно регулирования градостроительной деятельности уже одобрен в первом чтении, и выразил надежду, что документ вскоре будет принят в целом.

Парубий также отметил, что в этом году принято несколько важных законов, направленных на осуществление реформы децентрализации, в частности закон об урегулировании процедур объединения громад из смежных районов.

В этом контексте председатель ВР отметил, что большинство решений по реформе децентрализации проходили через парламент и стали результатом ожесточенных дискуссий между депутатами.