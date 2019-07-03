Парубий обратился к силовикам относительно пребывания в Украине Клюева и Шария

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил о недопустимости регистрации кандидатами в народные депутаты экс-главы АП Януковича Андрея Клюева и пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

Об этом Парубий заявил, открывая заседание Верховной Рады, сообщает корреспондент #Букв.

Так, глава Парламента заявил, что с большим удивлением узнал о регистрации Клюева и Шария. По его словам, очевидным является тот факт, что последние пять лет они не проживали на территории Украины.

"Как глава Верховной Рады Украины обращаюсь с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить ведомости относительно пребывания этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Это даст основания для ЦИК отменить решение о их регистрации", - заявил Парубий.

А еще спикер Парламента поблагодарил неравнодушных граждан, которые накануне вышли на митинг против "одиозных реваншистов".

2 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение зарегистрировать экс-главу администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты.

Ранее Верховный суд обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации бывшего депутата от "Партии регионов" и экс-главы АП Януковича Андрея Клюева. Такое решение было принято в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Либеральной партии Украины к ЦИК.

Суд отметил, что выводы ЦИК о запрете Клюеву баллотироваться в Парламент были сделаны без исследования данных Государственной пограничной службы по вопросу проживания экс-регионала в Украине.

Андрей Клюев был главой Администрации Президента в конце января - феврале 2014 года (при Викторе Януковиче), трижды занимал пост вице-премьер- министра Украины, был одним из руководителей "Партии регионов".

Его подозревают в завладении государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением.

Клюев находится в национальном розыске по запросу Службы безопасности. Ему инкриминируют присвоение имущества, превышение власти и незаконное препятствование митингам. Датой его исчезновения указанное 28 февраля 2014 года. 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

#Буквы

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