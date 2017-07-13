Парубий обвинил блокировщиков трибуны в намерении сорвать рассмотрение представления ГПУ по Добкину

Блокирование трибуны парламента является попыткой сорвать процедуру рассмотрения Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий после того, как внефракционный нардеп Юрий Деревянко стал что-то выкрикивать от трибуны в мегафон.

"У меня четкое убеждение, что этот человек пытается сорвать рассмотрение вопроса о неприкосновенности Добкина. Он с мегафоном пытается искусственно затянуть работу и сорвать рассмотрение. Вот истинный мотив тех людей, которые находятся у трибуны. Не позволим провокаторам сорвать вопрос о неприкосновенности. Это недопустимо", - заявил спикер.

Он напомнил, что рассмотрение представления Генпрокуратуры в отношении Добкина должно начаться в 17.00.

13 июля в ходе утреннего заседания Верховной Рады ряд нардепов от "Самопомочі" и Блока Петра Порошенко, а также внефракционные депутаты заблокировали трибуну парламента. Они требовали, чтобы Рада немедленно рассмотрела представления ГПУ относительно Михаила Добкина, а также чтобы зарегистрировала проект закона об изменениях в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в парламент представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина 29 июня. Политику вменяют сговор с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн.

В ответ Добкин заявил, что намерения Генеральной прокуратуры Украины снять с него неприкосновенность можно расценивать как давление на оппозицию.

Регламентный комитет Верховной Рады 12 июля признал обоснованным и законным представление ГПУна снятие неприкосновенности с Добкина.