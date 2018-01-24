Парубий объяснил, почему украинские военные не применяли оружие во время аннексии Крыма

В 2014 году послы иностранных государств обращались к украинскому правительству с призывом не отвечать силой на вооруженную агрессию России во время аннексии Крыма. Такое заявление сделал председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время допроса по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева, сообщает NEWSONE.

По словам политика, в той ситуации Украина всецело должна была положиться на усилия мирового сообщества.

"Очень много послов иностранных государств обращались к нам с просьбой, чтобы не применялась сила, чтобы мы положились на международные организации, которые смогут урегулировать и оказать давление на Путина", - отметил Парубий.

При этом он подчеркнул, что следуя советам, украинская сторона направила обращения ко всем международным организациям с просьбой оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

"Я считаю, что на то время это были наиболее адекватные действия", - заявил спикер украинского парламента.

Он также отметил, что уже после появления письма беглого Виктора Януковича к российскому президенту стало понятно, что оно писалось с целью легитимизации войск РФ в Украине.

"После письма Януковича... стало понятно, что это имеет очень большой угрожающий характер", - подчеркнул Парубий.

По его словам, во время аннексии Крыма ситуация на полуострове была критической, так как большинство украинских силовиков перешли на сторону России.

"Я уверен, это тоже была многолетняя подготовка и агентурная деятельность", - добавил председатель Рады.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 24 января, во время заседания в Оболонском районном суде Киева, где проходит рассмотрение дела о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Российская Федерация начала готовиться к вооруженной агрессии в Украине еще в 2012 году.