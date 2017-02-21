Парубий объявил об исключении нардепа Артеменко из фракции

Спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении нардепа Андрея Артеменко из фракции Радикальной партии. Трансляцию заседания парламента вел телеканал "112 Украина".

Отметим, вчера, 20 февраля, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что Андрей Артеменко исключен из фракции РПЛ.

Напомним, нардеп от "Радикальной партии" Андрей Артеменко утверждает, что передал экс-советнику Трампа Флинну план по урегулированию ситуации в Украине. План предусматривает, в частности, вынос на референдум вопроса передачи Крыма в аренду России, установление контроля Украины над неконтролируемой частью границы на востоке, создание фонда восстановления Донбасса и впоследствии – снятие санкций с РФ.

Кроме того, Артеменко якобы предоставил доказательства коррупционной деятельности президента Петра Порошенко, которые включали названия компаний и номера банковских переводов. По его мнению, это должно помочь сместить Порошенко с поста и привести к власти в Киеве новое правительство, не так враждебно настроенное по отношению к России.