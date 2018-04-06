Парубий открыл заседание Рады, в зале - 329 нардепов

6 апреля в 10:05 спикер парламента Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады.

Об этом сообщает ГолосUA.

В зале зарегистрировались 329 нардепов.

Сегодня Рада послушает отчет Кабмина и рассмотрит законопроекты об образовании и молодежном спорте

В пятницу, 6 апреля, состоится очередное пленарное заседание восьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва. Об этом говорится в повестке дня, обнародованной на официальном сайте Верховной Рады, передает РИА новости.

Так, народные депутаты с 10:00 до 11:00 посвятят традиционному для пятничных заседаний "часу вопросов правительству". После этого состоится объявление депутатских запросов.

Перед разделом "Разное", которого большая часть нардепов обычно не дожидается, парламент рассмотрит в первом чтении два законопроекта: "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании"" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Отметим, что ст. 44 закона об образовании касается "условий приема на обучение в учреждения высшего образования".

После заседания в пятницу Рада уйдет на "пасхальные каникулы".