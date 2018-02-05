Парубий озвучил требования для назначения Смолия новым главой НБУ

Якову Смолию, чью кандидатуру на пост главы Нацбанка внес в парламент президент Украины Петр Порошенко, для результативного голосования необходимо встретиться со всеми фракциями и получить одобрение профильного комитета, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Было бы правильным, чтобы кандидатура, которая планируется на главу Национального банка, смогла пройти встречу со всеми фракциями парламента", - сказал он на брифинге в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, решение парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности может быть уже на этой неделе.

"Сама постановка вопроса о повестке дня будет зависеть от того, и когда будет комитет, и когда пройдут собеседования со всеми фракциями парламента", - отметил А.Парубий.

Помимо этого председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент в феврале решит вопрос с назначением главы Национального банка Украины.

"Уже есть представление, но необходимо решение комитета, также я планирую - это было бы правильно, чтобы кандидат, который предлагается на главу Национального банка, встретился со всеми фракциями парламента", - сказал А.Парубий на совместном с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинге в понедельник.

Спикер парламента отметил, что заседание комитета по данному вопросу пройдет уже на этой неделе, а рассмотрение соответствующего проекта постановления на заседании Верховной Рады будет после собеседований во фракциях.

"Планирую в этом месяце, если не на этой неделе, то на следующей пленарной. Планирую не затягивать с этим вопросом и неотложно поставить его на рассмотрение Верховной Рады Украины", - уточнил он.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 18 января внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Якова Смолия.

В.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решение уйти в отставку. До настоящего времени В.Гонтарева остается в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.

Я.Смолий - первый заместитель главы НБУ, с 11 мая 2017 года исполняет обязанности руководителя центробанка.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.