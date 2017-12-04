Парубий: Парламент начнет работу с ратификации международных документов

На текущей неделе Верховная Рада Украины начнет работу с вопросов ратификации международных документов и законопроектов, которые касаются национальной безопасности и обороны.

Об этом во время согласительного совета заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

"Предлагается начать работу ВР с ратификаций, которые не были приняты на предыдущей сессионной неделе. Это важные международные документы, которые ожидают на принятие. Потом предлагается включить в повестку дня сессии те вопросы и законопроекты, которые были внесены в межсессионный период и требуют рассмотрения комитетов. Потом вопросы национальной безопасности и обороны - их не много, но они важны и актуальны. После обеда предлагается рассмотреть вопросы топливно-энергетического комплекса", - сообщил А. Парубий.

Кроме того, по словам спикера, в среду, 6 декабря, предлагается рассмотреть пакет законопроектов которые касаются культуры, спорта и молодежи, а также возможно "касающееся насилия в семье".

Напомним, ранее спикер парламента сообщил, что Верховная Рада Украины планирует рассмотреть во втором чтении государственный бюджет на 2018 год уже 7 декабря и пол полной процедуре.

Напомним, 15 сентября 2017 года Кабинет министров Украины внес на рассмотрение парламента проект государственного бюджета Украины на 2018 год. Стоит отметить, что сам документ был принят в первом чтении только в середине ноября.