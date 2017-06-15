Парубий поблагодарил сенаторов за ужесточение санкций против России

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поприветствовал принятия Сенатом США ужесточение санкций против России.

При рассмотрении этого документа Парубий присутствовал в зале Сената, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Спасибо всем сенаторам, которые поддержали этот важный для Украины и всего свободного мира Закон. Ранее введенные президентом США санкции, теперь утверждены Сенатом, как закон. Более того, санкции расширены на финансовый и энергетический сектор. А также этим законом предусмотрено и выделение 250 миллионов долларов на противодействие российскому деструктивному влиянию", - заявил спикер ВР.

Кроме того, он провел встречу с соавтором этого закона сенатором Робертом Портманом и поздравил его с успешным голосованием.

Ранее Сенат США одобрил Закон о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии от 2017 года, который усиливает и вводит новые ограничения, направленные на российских чиновников и бизнес.