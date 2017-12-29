Парубий подписал изменения в Налоговый кодекс

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятые 7 декабря изменения в Налоговый кодекс (законопроект N6776-д) и направил их на подпись президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

7 декабря парламент принял необходимые для сбалансирования государственного бюджета Украины на 2018 год изменения в Налоговый кодекс о корректировке в соответствии с индексом цен ставок ряда налогов и сборов, установленных в абсолютных значениях.



Закон предусматривает повышение ставок экологического налога, ренты за пользование недрами, ренты за специальное использование воды и лесных ресурсов, акцизного сбора на табачные изделия.