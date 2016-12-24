Парубий подписал закон о Госбюджете-2017

Спикер Верховной Рады Украины 23 декабря подписал закон о Государственном бюджете на 2017 год, принятый парламентом 21 декабря.

Об этом сообщается на сайте Рады.

В разделе о статусе документа говорится, что закон подписал глава Верховной Рады Украины и он направлен на подпись президенту.

Напомним, за Государственный бюджет на 2017 год 21 декабря проголосовали 274 депутата.

За проголосовали 122 депутата Блока Петра Порошенко, 74 депутата Народного фронта, 5 депутатов из Самопомочи (но большинство фракции воздержались), 18 депутатов Радикальной партии, 24 депутата из Видродження, 13 депутатов из Воле народа, 18 внефракционных депутатов.

Батькивщина вместе с Опоблоком не дала ни одного голоса "за".

Бюджетный комитет Верховной Рады работал над окончательным вариантом главного финансового документа страны почти до 4 утра. Только после этого депутатам раздали проект бюджета для ознакомления, но некоторые из них заявляли, что документ раздали не в полном виде и они не имели возможности узнать, за что они голосуют.